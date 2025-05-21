Nine Perfect Strangers 2021 - 2025, season 2

Nine Perfect Strangers 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 21 May 2025
Production year 2025
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
"Nine Perfect Strangers" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Девять совсем незнакомых людей» австралийский лакшери-курорт Tranquillium House теперь принадлежит супругам Бену и Джессике. Несмотря на сомнительные методы прежней хозяйки Маши, этим двоим удалось избавиться от своих психологических проблем. Теперь они подыскивают новых постояльцев, чтобы так же помочь и им. В «Транквиллиум» не может приехать любой желающий, даже если он готов заплатить за отдых целую кучу денег. Владельцы специально подбирают своих подопечных, внимательно изучая их биографии – главные жизненных потери, травмы и цели. Только так новый выпуск достигнет общих результатов.

6.6
6.9 IMDb

6.6
Rate 16 votes
6.9 IMDb

Nine Perfect Strangers List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Zauberwald
Season 2 Episode 1
21 May 2025
The Crabapple Clubhouse
Season 2 Episode 2
21 May 2025
The Field Trip
Season 2 Episode 3
28 May 2025
The Major Lift
Season 2 Episode 4
4 June 2025
Prague
Season 2 Episode 5
11 June 2025
The Other Side
Season 2 Episode 6
18 June 2025
Mergers and Acquisitions
Season 2 Episode 7
25 June 2025
Never Change
Season 2 Episode 8
2 July 2025
