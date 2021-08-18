В 1 сезоне сериала «Девять совсем незнакомых людей» действие происходит на элитном австралийском курорте, куда приезжает девять богатых людей, желающих исправить свое темное прошлое и излечиться от тяжелых внутренних проблем. Среди них писательница Фрэнсис, семейство Маркони, адвокат Ларс, молодая пара Бена и Джессики, пенсионер Тони и другие. Хозяйка курорта — русская женщина по имени Маша. Она искренне надеется помочь своим клиентам, однако понимает, что далеко не все смогут выйти из ретрита новыми, освобожденными людьми.