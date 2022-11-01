Во 2 сезоне сериала «Молодые монархи» в школе-интернате Хиллерска начинается новый учебный год. Шведский принц Вильгельм пытается смириться с непростой и одинокой жизнью молодого наследника. Парень узнает, что именно он должен следующим занять место на престоле, и это в корне меняет его отношения с одноклассниками. Казалось бы, любой юноша мечтает занять его место. Однако эта привилегия практически полностью лишает Вильгельма права на личную жизнь, на выбор и на счастье. Он вынужден расстаться с Симоном, причинив огромную боль и ему, и себе. Но когда в жизни Симона появляется кто-то другой, все остальное теряет смысл.