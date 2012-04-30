Menu
Pod prikrytiem poster
1 poster
Kinoafisha TV Shows Pod prikrytiem

Pod prikrytiem (2012 - 2012)

Pod prikrytiem 18+
Production year 2012
Country Russia/Ukraine
Total seasons 1 season
Episode duration 50 minutes
TV channel Інтер
Runtime 10 hours 0 minute
Cast
Sergey Gazarov
Vladimir Yaglych
Vladimir Yaglych
Mihail Solodko
Karina Razumovskaya
Maksim Vazhov
Guram Bablishvili
Cast and Crew

Series rating

0.0
Rate 0 vote
6.8 IMDb
Seasons
Pod prikrytiem - Season 1 Season 1
2012, 12 episodes
 
TV Series reviews
No reviews
Stills
