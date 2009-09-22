В 1-м сезоне сериала «Забытые» после того, как дело о девушке, найденной убитой и оставленной в лесу, закрыли из-за отсутствия каких-либо улик, Identity Network взялся за работу. Они решили установить личность жертвы и раскрыть дело. Identity Network удалось выяснить, что тело принадлежит двадцатилетней Джейн Доу. Она была задушена и брошена в переулке. На пальце девушки осталось обручальное кольцо. Вот только где ее жених, почему ее никто не ищет и кто же, наконец, ее убил? В скором времени становится известно об еще одной смерти. Тайваньский подросток, по-видимому, скончался от случайной передозировки инсулина...