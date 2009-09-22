Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

The Forgotten 2009 - 2010, season 1

The Forgotten season 1 poster
Kinoafisha TV Shows The Forgotten Seasons Season 1
The Forgotten 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 22 September 2009
Production year 2009
Number of episodes 17
Runtime 12 hours 11 minutes
"The Forgotten" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Забытые» после того, как дело о девушке, найденной убитой и оставленной в лесу, закрыли из-за отсутствия каких-либо улик, Identity Network взялся за работу. Они решили установить личность жертвы и раскрыть дело. Identity Network удалось выяснить, что тело принадлежит двадцатилетней Джейн Доу. Она была задушена и брошена в переулке. На пальце девушки осталось обручальное кольцо. Вот только где ее жених, почему ее никто не ищет и кто же, наконец, ее убил? В скором времени становится известно об еще одной смерти. Тайваньский подросток, по-видимому, скончался от случайной передозировки инсулина...

Series rating

6.3
Rate 13 votes
6.6 IMDb

"The Forgotten" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Pilot
Season 1 Episode 1
22 September 2009
Diamond Jane
Season 1 Episode 2
29 September 2009
Football John
Season 1 Episode 3
6 October 2009
Parachute Jane
Season 1 Episode 4
13 October 2009
River John
Season 1 Episode 5
20 October 2009
Canine John
Season 1 Episode 6
27 October 2009
Railroad Jane
Season 1 Episode 7
3 November 2009
Prisoner Jane
Season 1 Episode 8
17 November 2009
Lucky John
Season 1 Episode 9
1 December 2009
Double Doe
Season 1 Episode 10
5 January 2010
Patient John
Season 1 Episode 11
12 January 2010
My John
Season 1 Episode 12
9 February 2010
Mama Jane
Season 1 Episode 13
16 February 2010
Train Jane
Season 1 Episode 14
23 February 2010
Donovan Doe
Season 1 Episode 15
9 March 2010
Designer Jane
Season 1 Episode 16
3 July 2010
Living Doe
Season 1 Episode 17
3 July 2010
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more