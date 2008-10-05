Sukippu bîto! 2008 - 2009, season 1

Sukippu bîto!
Season premiere 5 October 2008
Production year 2008
Number of episodes 25
Runtime 10 hours 25 minutes
"Sukippu bîto!" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Не сдавайся!» красивая и добрая девушка Кеко Могами верит в сказку о Золушке. Она считает, что любые испытания на пути – это лишь этап перед исполнением всех желаний и поцелуем принца. Поэтому она берется за дело. Влюбившись в своего бывшего одноклассника Се Фуву, она отправляется вслед за ним в Токио, где становится его добровольной горничной. Пока парень штурмует мир шоу-бизнеса, она оплачивает его квартиру, готовит, убирается и стирает. Но вскоре становится очевидно: Кеко не интересует «принца» как девушка. Тогда она решает отомстить и сама стать звездой, обогнав его в карьере.

7.6
7.8 IMDb

"Sukippu bîto!" season 1 list of episodes.

Stage 01: And the Box was Opened
5 October 2008
Stage 02: Feast of Horror
12 October 2008
Stage 03: The Emotion She Lacks
19 October 2008
Stage 04: The Labyrinth of Reunion
26 October 2008
Stage 05: The Danger Zone
2 November 2008
Stage 06: Invitation to the Ball
9 November 2008
Stage 07: Princess Revolution
16 November 2008
Stage 08: Sink or Swim Together
23 November 2008
Stage 09: The Miraculous Language of Angels
30 November 2008
Stage 10: The Blue In Her Palm
7 December 2008
Stage 11: The True Face of the Storm
14 December 2008
Stage 12: Her Open Wound
21 December 2008
Stage 13: The Battle Girls
28 December 2008
Stage 14: The Secret Stamp Album
11 January 2009
Stage 15: Together in the Minefield
18 January 2009
Stage 16: Dislike x Dislike
25 January 2009
Stage 17: The Date of Destiny
1 February 2009
Stage 18: Sin Like an Angel
8 February 2009
Stage 19: Last Rights
15 February 2009
Stage 20: Invitation to the Moon
22 February 2009
Stage 21: The One Who Deserves To Be
1 March 2009
Stage 22: The Day the World Shattered
8 March 2009
Stage 23: And the Trigger was Pulled
15 March 2009
Stage 24: The Permissible Encounter
22 March 2009
Stage 25: And Then The Door Opens
29 March 2009
