В 1-м сезоне сериала «Не сдавайся!» красивая и добрая девушка Кеко Могами верит в сказку о Золушке. Она считает, что любые испытания на пути – это лишь этап перед исполнением всех желаний и поцелуем принца. Поэтому она берется за дело. Влюбившись в своего бывшего одноклассника Се Фуву, она отправляется вслед за ним в Токио, где становится его добровольной горничной. Пока парень штурмует мир шоу-бизнеса, она оплачивает его квартиру, готовит, убирается и стирает. Но вскоре становится очевидно: Кеко не интересует «принца» как девушка. Тогда она решает отомстить и сама стать звездой, обогнав его в карьере.