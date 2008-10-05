Не сдавайся! 2008 - 2009, 1 сезон

Sukippu bîto!
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 октября 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 25
Продолжительность сезона 10 часов 25 минут
О чем 1-й сезон сериала «Не сдавайся!»

В 1-м сезоне сериала «Не сдавайся!» красивая и добрая девушка Кеко Могами верит в сказку о Золушке. Она считает, что любые испытания на пути – это лишь этап перед исполнением всех желаний и поцелуем принца. Поэтому она берется за дело. Влюбившись в своего бывшего одноклассника Се Фуву, она отправляется вслед за ним в Токио, где становится его добровольной горничной. Пока парень штурмует мир шоу-бизнеса, она оплачивает его квартиру, готовит, убирается и стирает. Но вскоре становится очевидно: Кеко не интересует «принца» как девушка. Тогда она решает отомстить и сама стать звездой, обогнав его в карьере.

Рейтинг сериала

7.6
Оцените 13 голосов
7.8 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Не сдавайся!»

И вот ларец открыт Stage 01: And the Box was Opened
Сезон 1 Серия 1
5 октября 2008
Трепещите! Stage 02: Feast of Horror
Сезон 1 Серия 2
12 октября 2008
Чувство, что ей не хватает Stage 03: The Emotion She Lacks
Сезон 1 Серия 3
19 октября 2008
Лабиринт воссоединения Stage 04: The Labyrinth of Reunion
Сезон 1 Серия 4
26 октября 2008
Опасная зона Stage 05: The Danger Zone
Сезон 1 Серия 5
2 ноября 2008
Приглашение на бал Stage 06: Invitation to the Ball
Сезон 1 Серия 6
9 ноября 2008
Перевоплощение принцессы Stage 07: Princess Revolution
Сезон 1 Серия 7
16 ноября 2008
Сквозь огонь и воду Stage 08: Sink or Swim Together
Сезон 1 Серия 8
23 ноября 2008
Сила ангела Stage 09: The Miraculous Language of Angels
Сезон 1 Серия 9
30 ноября 2008
Взяла себя в руки! Stage 10: The Blue In Her Palm
Сезон 1 Серия 10
7 декабря 2008
Нескрываемый гнев Stage 11: The True Face of the Storm
Сезон 1 Серия 11
14 декабря 2008
Незажившая рана Stage 12: Her Open Wound
Сезон 1 Серия 12
21 декабря 2008
Отважная девчонка Stage 13: The Battle Girls
Сезон 1 Серия 13
28 декабря 2008
Печать втайне Stage 14: The Secret Stamp Album
Сезон 1 Серия 14
11 января 2009
На минном поле вместе Stage 15: Together in the Minefield
Сезон 1 Серия 15
18 января 2009
Ненависть Х Ненависть Stage 16: Dislike x Dislike
Сезон 1 Серия 16
25 января 2009
Свидание с судьбой Stage 17: The Date of Destiny
Сезон 1 Серия 17
1 февраля 2009
Грех подобен ангелу Stage 18: Sin Like an Angel
Сезон 1 Серия 18
8 февраля 2009
Смертельный ритуал Stage 19: Last Rights
Сезон 1 Серия 19
15 февраля 2009
Приглашение на луну Stage 20: Invitation to the Moon
Сезон 1 Серия 20
22 февраля 2009
Право на существование Stage 21: The One Who Deserves To Be
Сезон 1 Серия 21
1 марта 2009
Тот, кто достоин Stage 22: The Day the World Shattered
Сезон 1 Серия 22
8 марта 2009
Спущенный курок Stage 23: And the Trigger was Pulled
Сезон 1 Серия 23
15 марта 2009
Допустимое сближение Stage 24: The Permissible Encounter
Сезон 1 Серия 24
22 марта 2009
И тогда открылась дверь Stage 25: And Then The Door Opens
Сезон 1 Серия 25
29 марта 2009
