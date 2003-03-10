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Season 2
Specnaz
18+
Title
Сезон 2
Season premiere
10 March 2003
Production year
2003
Number of episodes
4
Runtime
3 hours 20 minutes
Series rating
6.2
Rate
13
votes
6.4
IMDb
"Specnaz" season 2 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Взлетная полоса
Season 2
Episode 1
10 March 2003
Дыхание пророка
Season 2
Episode 2
11 March 2003
Послушник
Season 2
Episode 3
12 March 2003
Покушение
Season 2
Episode 4
13 March 2003
TV series release schedule
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