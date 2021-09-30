Station 19 2018, season 5

Station 19 16+
Original title Season 5
Title Сезон 5
Season premiere 30 September 2021
Production year 2021
Number of episodes 17
Runtime 17 hours 0 minute
"Station 19" season 5 description

В 5 сезоне сериала «Пожарная часть 19» группа мужчин и женщин, которые известны своими героическими похождениями, оказываются в новой для них реальности. Герои, не уклоняясь от актуальных событий в мире, начинают борьбу с пандемией коронавируса, а также то и дело сталкиваются с расовой дискриминацией и жестокостью сотрудников полиции. Пожарных Сиэтла ожидает череда новых испытаний и драматических поворотов: Дин, например, пытается справиться со своими чувствами, а Трэвис тем временем разжигает давнее пламя.

6.9
7.1 IMDb

Station 19 List of episodes

TV series release schedule
Phoenix from the Flame
Season 5 Episode 1
30 September 2021
Can't Feel My Face
Season 5 Episode 2
7 October 2021
Too Darn Hot
Season 5 Episode 3
14 October 2021
100% or Nothing
Season 5 Episode 4
21 October 2021
Things We Lost in the Fire
Season 5 Episode 5
11 November 2021
Little Girl Blue
Season 5 Episode 6
18 November 2021
A House Is Not a Home
Season 5 Episode 7
9 December 2021
All I Want For Christmas Is You
Season 5 Episode 8
16 December 2021
Started from the Bottom
Season 5 Episode 9
24 February 2022
Searching for the Ghost
Season 5 Episode 10
3 March 2022
In My Tree
Season 5 Episode 12
17 March 2022
Cold Blue Steel and Sweet Fire
Season 5 Episode 13
24 March 2022
Alone in the Dark
Season 5 Episode 14
31 March 2022
When the Party's Over
Season 5 Episode 15
7 April 2022
Death and the Maiden
Season 5 Episode 16
5 May 2022
The Road You Didn't Take
Season 5 Episode 17
12 May 2022
Crawl Out Through the Fallout
Season 5 Episode 18
19 May 2022
