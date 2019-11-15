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The Plague season 2 watch online

The Plague season 2 poster
Kinoafisha TV Shows The Plague Seasons Season 2
La Peste 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 15 November 2019
Production year 2019
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 0 minute

Series rating

7.1
Rate 11 votes
7.2 IMDb

"The Plague" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
El nuevo mundo
Season 2 Episode 1
15 November 2019
Escalante
Season 2 Episode 2
15 November 2019
Pontecorvo
Season 2 Episode 3
15 November 2019
Eugenia
Season 2 Episode 4
15 November 2019
Conrado
Season 2 Episode 5
15 November 2019
El viejo mundo
Season 2 Episode 6
15 November 2019
TV series release schedule
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