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The Plague season 2 watch online
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Kinoafisha
TV Shows
The Plague
Seasons
Season 2
La Peste
18+
Original title
Season 2
Title
Сезон 2
Season premiere
15 November 2019
Production year
2019
Number of episodes
6
Runtime
5 hours 0 minute
Series rating
7.1
Rate
11
votes
7.2
IMDb
"The Plague" season 2 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Season 2
El nuevo mundo
Season 2
Episode 1
15 November 2019
Escalante
Season 2
Episode 2
15 November 2019
Pontecorvo
Season 2
Episode 3
15 November 2019
Eugenia
Season 2
Episode 4
15 November 2019
Conrado
Season 2
Episode 5
15 November 2019
El viejo mundo
Season 2
Episode 6
15 November 2019
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