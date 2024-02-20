The Good Doctor 2017 - 2024, season 7

The Good Doctor 16+
Original title Season 7
Title Сезон 7
Season premiere 20 February 2024
Production year 2024
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
"The Good Doctor" season 7 description

В 7 сезоне сериала «Хороший доктор» продолжается история молодого одаренного врача Шона Мерфи, который страдает аутизмом. Герой со всей душой подходит к своей работе, однако его недуг мешает ему выстраивать нормальную коммуникацию с пациентами и коллегами. Доктор Глассман дает доктору Мерфи несколько отеческих советов. Эндрюс и Вильянуэва вынуждены бороться с иерархией в больнице и с ее влиянием на их отношения. Конфликт с Джаредом Калу заставляет Шона переосмыслить свой карьерный путь и перестроить отношения с некоторыми врачами в Сент-Бонавентуре. Тем временем его очередной пациент проявляет симптомы неврологического заболевания.

7.9
8 IMDb

"The Good Doctor" season 7 list of episodes.

Baby, Baby, Baby
Season 7 Episode 1
20 February 2024
Skin in the Game
Season 7 Episode 2
27 February 2024
Critical Support
Season 7 Episode 3
19 March 2024
Date Night
Season 7 Episode 4
26 March 2024
Who At Peace
Season 7 Episode 5
2 April 2024
M.C.E.
Season 7 Episode 6
9 April 2024
Faith
Season 7 Episode 7
30 April 2024
The Overview Effect
Season 7 Episode 8
7 May 2024
Unconditional
Season 7 Episode 9
14 May 2024
Goodbye
Season 7 Episode 10
21 May 2024
