The Good Doctor 2017 - 2024 season 6

The Good Doctor 16+
Original title Season 6
Title Сезон 6
Season premiere 3 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 22
Runtime 22 hours 0 minute
"The Good Doctor" season 6 description

В 6 сезоне сериала «Хороший доктор» продолжается история Шона Мерфи, молодого хирурга с аутизмом и синдромом саванта, который однажды переехал из тихой сельской местности и устроился на работу в хирургическое отделение престижной клиники. Не имея возможности взаимодействовать с окружающими, Шон использует свои необычайные медицинские способности, чтобы спасать пациентов и бросать вызов скептично настроенным коллегам. Напомним, в финале предыдущего сезона после чуть ли не фатальной оплошности доктор Лим выясняет, что стоит за непрофессиональным поведением медсестры Вильянуэвы.

7.9
8 IMDb

"The Good Doctor" season 6 list of episodes.

Season 6 Episode 1
3 October 2022
Change of Perspective
Season 6 Episode 2
10 October 2022
A Big Sign
Season 6 Episode 3
17 October 2022
Shrapnel
Season 6 Episode 4
24 October 2022
Growth Opportunities
Season 6 Episode 5
31 October 2022
Hot and Bothered
Season 6 Episode 6
21 November 2022
Boys Don't Cry
Season 6 Episode 7
28 November 2022
Sorry, Not Sorry
Season 6 Episode 8
5 December 2022
Broken or Not
Season 6 Episode 9
12 December 2022
Quiet and Loud
Season 6 Episode 10
23 January 2023
The Good Boy
Season 6 Episode 11
30 January 2023
365 Degrees
Season 6 Episode 12
6 February 2023
39 Differences
Season 6 Episode 13
13 February 2023
Hard Heart
Season 6 Episode 14
27 February 2023
Old Friends
Season 6 Episode 15
6 March 2023
The Good Lawyer
Season 6 Episode 16
13 March 2023
Second Chances and Past Regrets
Season 6 Episode 17
20 March 2023
A Blip
Season 6 Episode 18
3 April 2023
Half Measures
Season 6 Episode 19
10 April 2023
Blessed
Season 6 Episode 20
17 April 2023
A Beautiful Day
Season 6 Episode 21
24 April 2023
The Fog
Season 6 Episode 22
1 May 2023
