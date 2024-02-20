Хороший доктор 2017 - 2024, 7 сезон

The Good Doctor 16+
Оригинальное название Season 7
Название Сезон 7
Премьера сезона 20 февраля 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 7-й сезон сериала «Хороший доктор»

В 7 сезоне сериала «Хороший доктор» продолжается история молодого одаренного врача Шона Мерфи, который страдает аутизмом. Герой со всей душой подходит к своей работе, однако его недуг мешает ему выстраивать нормальную коммуникацию с пациентами и коллегами. Доктор Глассман дает доктору Мерфи несколько отеческих советов. Эндрюс и Вильянуэва вынуждены бороться с иерархией в больнице и с ее влиянием на их отношения. Конфликт с Джаредом Калу заставляет Шона переосмыслить свой карьерный путь и перестроить отношения с некоторыми врачами в Сент-Бонавентуре. Тем временем его очередной пациент проявляет симптомы неврологического заболевания.

7.9
8 IMDb

Список серий 7-го сезона сериала «Хороший доктор»

Ребенок, ребенок, ребенок Baby, Baby, Baby
Сезон 7 Серия 1
20 февраля 2024
Скин в игре Skin in the Game
Сезон 7 Серия 2
27 февраля 2024
Критическая поддержка Critical Support
Сезон 7 Серия 3
19 марта 2024
Вечер свидания Date Night
Сезон 7 Серия 4
26 марта 2024
Кто пребывает в мире Who At Peace
Сезон 7 Серия 5
2 апреля 2024
М.К.Э. M.C.E.
Сезон 7 Серия 6
9 апреля 2024
Вера Faith
Сезон 7 Серия 7
30 апреля 2024
Эффект обзора The Overview Effect
Сезон 7 Серия 8
7 мая 2024
Безусловный Unconditional
Сезон 7 Серия 9
14 мая 2024
Прощай Goodbye
Сезон 7 Серия 10
21 мая 2024
