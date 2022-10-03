Хороший доктор 2017 - 2024 6 сезон

The Good Doctor 16+
Оригинальное название Season 6
Название Сезон 6
Премьера сезона 3 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 22
Продолжительность сезона 22 часа 0 минут
О чем 6-й сезон сериала «Хороший доктор»

В 6 сезоне сериала «Хороший доктор» продолжается история Шона Мерфи, молодого хирурга с аутизмом и синдромом саванта, который однажды переехал из тихой сельской местности и устроился на работу в хирургическое отделение престижной клиники. Не имея возможности взаимодействовать с окружающими, Шон использует свои необычайные медицинские способности, чтобы спасать пациентов и бросать вызов скептично настроенным коллегам. Напомним, в финале предыдущего сезона после чуть ли не фатальной оплошности доктор Лим выясняет, что стоит за непрофессиональным поведением медсестры Вильянуэвы.

Рейтинг сериала

7.9
Оцените 20 голосов
8 IMDb

Список серий 6-го сезона сериала «Хороший доктор»

После вечеринки Afterparty
Сезон 6 Серия 1
3 октября 2022
Изменение точки зрения Change of Perspective
Сезон 6 Серия 2
10 октября 2022
Большой знак A Big Sign
Сезон 6 Серия 3
17 октября 2022
Шрапнель Shrapnel
Сезон 6 Серия 4
24 октября 2022
Возможности для роста Growth Opportunities
Сезон 6 Серия 5
31 октября 2022
Горячий и обеспокоенный Hot and Bothered
Сезон 6 Серия 6
21 ноября 2022
Мальчики не плачут Boys Don't Cry
Сезон 6 Серия 7
28 ноября 2022
Извини, не извиняюсь Sorry, Not Sorry
Сезон 6 Серия 8
5 декабря 2022
Сломан или нет Broken or Not
Сезон 6 Серия 9
12 декабря 2022
Тихо и громко Quiet and Loud
Сезон 6 Серия 10
23 января 2023
Хороший мальчик The Good Boy
Сезон 6 Серия 11
30 января 2023
365 градусов 365 Degrees
Сезон 6 Серия 12
6 февраля 2023
39 отличий 39 Differences
Сезон 6 Серия 13
13 февраля 2023
Жесткое сердце Hard Heart
Сезон 6 Серия 14
27 февраля 2023
Старые друзья Old Friends
Сезон 6 Серия 15
6 марта 2023
Хороший юрист The Good Lawyer
Сезон 6 Серия 16
13 марта 2023
Второй шанс и прошлые сожаления Second Chances and Past Regrets
Сезон 6 Серия 17
20 марта 2023
Всплеск A Blip
Сезон 6 Серия 18
3 апреля 2023
Полумеры Half Measures
Сезон 6 Серия 19
10 апреля 2023
Благословенный Blessed
Сезон 6 Серия 20
17 апреля 2023
Прекрасный день A Beautiful Day
Сезон 6 Серия 21
24 апреля 2023
Туман The Fog
Сезон 6 Серия 22
1 мая 2023
