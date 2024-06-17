Menu
The Legend of Heroes season 1 watch online

The Legend of Heroes season 1 poster
Kinoafisha TV Shows The Legend of Heroes Seasons Season 1

Xin jin yong wu xia shi jie 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 17 June 2024
Production year 2024
Number of episodes 30
Runtime 22 hours 30 minutes

Series rating

7.3
Rate 11 votes
7.4 IMDb
"The Legend of Heroes" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Episode 1
Season 1 Episode 1
17 June 2024
Episode 2
Season 1 Episode 2
17 June 2024
Episode 3
Season 1 Episode 3
17 June 2024
Episode 4
Season 1 Episode 4
18 June 2024
Episode 5
Season 1 Episode 5
18 June 2024
Episode 6
Season 1 Episode 6
19 June 2024
Episode 7
Season 1 Episode 7
19 June 2024
Episode 8
Season 1 Episode 8
20 June 2024
Episode 9
Season 1 Episode 9
20 June 2024
Episode 10
Season 1 Episode 10
21 June 2024
Episode 11
Season 1 Episode 11
22 June 2024
Episode 12
Season 1 Episode 12
23 June 2024
Episode 13
Season 1 Episode 13
23 June 2024
Episode 14
Season 1 Episode 14
24 June 2024
Episode 15
Season 1 Episode 15
24 June 2024
Episode 16
Season 1 Episode 16
25 June 2024
Episode 17
Season 1 Episode 17
25 June 2024
Episode 18
Season 1 Episode 18
26 June 2024
Episode 19
Season 1 Episode 19
26 June 2024
Episode 20
Season 1 Episode 20
27 June 2024
Episode 21
Season 1 Episode 21
27 June 2024
Episode 22
Season 1 Episode 22
28 June 2024
Episode 23
Season 1 Episode 23
29 June 2024
Episode 24
Season 1 Episode 24
30 June 2024
Episode 25
Season 1 Episode 25
30 June 2024
Episode 26
Season 1 Episode 26
30 June 2024
Episode 27
Season 1 Episode 27
30 June 2024
Episode 28
Season 1 Episode 28
30 June 2024
Episode 29
Season 1 Episode 29
30 June 2024
Episode 30
Season 1 Episode 30
30 June 2024
TV series release schedule
