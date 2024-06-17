Menu
The Legend of Heroes season 1 watch online
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Trailers
Kinoafisha
TV Shows
The Legend of Heroes
Seasons
Season 1
Xin jin yong wu xia shi jie
16+
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
17 June 2024
Production year
2024
Number of episodes
30
Runtime
22 hours 30 minutes
Series rating
7.3
Rate
11
votes
7.4
IMDb
"The Legend of Heroes" season 1 list of episodes.
Episode 1
Season 1
Episode 1
17 June 2024
Episode 2
Season 1
Episode 2
17 June 2024
Episode 3
Season 1
Episode 3
17 June 2024
Episode 4
Season 1
Episode 4
18 June 2024
Episode 5
Season 1
Episode 5
18 June 2024
Episode 6
Season 1
Episode 6
19 June 2024
Episode 7
Season 1
Episode 7
19 June 2024
Episode 8
Season 1
Episode 8
20 June 2024
Episode 9
Season 1
Episode 9
20 June 2024
Episode 10
Season 1
Episode 10
21 June 2024
Episode 11
Season 1
Episode 11
22 June 2024
Episode 12
Season 1
Episode 12
23 June 2024
Episode 13
Season 1
Episode 13
23 June 2024
Episode 14
Season 1
Episode 14
24 June 2024
Episode 15
Season 1
Episode 15
24 June 2024
Episode 16
Season 1
Episode 16
25 June 2024
Episode 17
Season 1
Episode 17
25 June 2024
Episode 18
Season 1
Episode 18
26 June 2024
Episode 19
Season 1
Episode 19
26 June 2024
Episode 20
Season 1
Episode 20
27 June 2024
Episode 21
Season 1
Episode 21
27 June 2024
Episode 22
Season 1
Episode 22
28 June 2024
Episode 23
Season 1
Episode 23
29 June 2024
Episode 24
Season 1
Episode 24
30 June 2024
Episode 25
Season 1
Episode 25
30 June 2024
Episode 26
Season 1
Episode 26
30 June 2024
Episode 27
Season 1
Episode 27
30 June 2024
Episode 28
Season 1
Episode 28
30 June 2024
Episode 29
Season 1
Episode 29
30 June 2024
Episode 30
Season 1
Episode 30
30 June 2024
