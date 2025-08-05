Menu
The Legend of Heroes season 4 watch online
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Trailers
Xin jin yong wu xia shi jie
16+
Original title
Season 4
Title
Сезон 4
Season premiere
5 August 2025
Production year
2025
Number of episodes
8
Runtime
6 hours 0 minute
Series rating
7.3
Rate
11
votes
7.4
IMDb
"The Legend of Heroes" season 4 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Episode 1
Season 4
Episode 1
5 August 2025
Episode 2
Season 4
Episode 2
5 August 2025
Episode 3
Season 4
Episode 3
5 August 2025
Episode 4
Season 4
Episode 4
5 August 2025
Episode 5
Season 4
Episode 5
5 August 2025
Episode 6
Season 4
Episode 6
5 August 2025
Episode 7
Season 4
Episode 7
5 August 2025
Episode 8
Season 4
Episode 8
5 August 2025
