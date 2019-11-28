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Upright 2019 - 2022 season 1
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Kinoafisha
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Upright
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Season 1
Upright
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
28 November 2019
Production year
2019
Number of episodes
8
Runtime
4 hours 0 minute
Series rating
8.2
Rate
13
votes
8.4
IMDb
"Upright" season 1 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 1
Episode 1
28 November 2019
Episode 2
Season 1
Episode 2
28 November 2019
Episode 3
Season 1
Episode 3
5 December 2019
Episode 4
Season 1
Episode 4
5 December 2019
Episode 5
Season 1
Episode 5
12 December 2019
Episode 6
Season 1
Episode 6
12 December 2019
Episode 7
Season 1
Episode 7
19 December 2019
Episode 8
Season 1
Episode 8
19 December 2019
TV series release schedule
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