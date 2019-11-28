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Upright 2019 - 2022 season 1

Upright season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Upright Seasons Season 1
Upright
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 28 November 2019
Production year 2019
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 0 minute

Series rating

8.2
Rate 13 votes
8.4 IMDb

"Upright" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 1 Episode 1
28 November 2019
Episode 2
Season 1 Episode 2
28 November 2019
Episode 3
Season 1 Episode 3
5 December 2019
Episode 4
Season 1 Episode 4
5 December 2019
Episode 5
Season 1 Episode 5
12 December 2019
Episode 6
Season 1 Episode 6
12 December 2019
Episode 7
Season 1 Episode 7
19 December 2019
Episode 8
Season 1 Episode 8
19 December 2019
TV series release schedule
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