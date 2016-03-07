Damien 2016, season 1

Damien season 1 poster
Damien 18+
Original title Season1
Title Сезон 1
Season premiere 7 March 2016
Production year 2016
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
"Damien" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Дэмиен» в обычной человеческой семье появляется на свет удивительный мальчик. С детства он аутичен и отстранен от остальных людей, но одарен множеством талантов и даже необъяснимых сверхъестественных сил. Однажды родители Дэмиена трагически погибают при странных обстоятельствах. Парень решает, что он обязательно найдет того, кто виноват в этой трагедии, и отомстит ему за все. Но кому же ему мстить, когда он узнает, что в гибели мамы и папы виноват он сам? Точнее, его способности, данные ему не Богом, а самим дьяволом. Дело в том, что Дэмиен – новый Антихрист, предвещающий конец света.

Series rating

6.7
Rate 11 votes
6.8 IMDb

"Damien" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
The Beast Rises
Season 1 Episode 1
7 March 2016
Second Death
Season 1 Episode 2
14 March 2016
The Deliverer
Season 1 Episode 3
21 March 2016
The Number of a Man
Season 1 Episode 4
28 March 2016
Seven Curses
Season 1 Episode 5
4 April 2016
Temptress
Season 1 Episode 6
11 April 2016
Abattoir
Season 1 Episode 7
18 April 2016
Here Is Wisdom
Season 1 Episode 8
25 April 2016
The Devil You Know
Season 1 Episode 9
2 May 2016
Ave Satani
Season 1 Episode 10
9 May 2016
