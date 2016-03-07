Меню
Дэмиен 2016, 1 сезон

Damien 18+
Оригинальное название Season1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 марта 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дэмиен»

В 1-м сезоне сериала «Дэмиен» в обычной человеческой семье появляется на свет удивительный мальчик. С детства он аутичен и отстранен от остальных людей, но одарен множеством талантов и даже необъяснимых сверхъестественных сил. Однажды родители Дэмиена трагически погибают при странных обстоятельствах. Парень решает, что он обязательно найдет того, кто виноват в этой трагедии, и отомстит ему за все. Но кому же ему мстить, когда он узнает, что в гибели мамы и папы виноват он сам? Точнее, его способности, данные ему не Богом, а самим дьяволом. Дело в том, что Дэмиен – новый Антихрист, предвещающий конец света.

Рейтинг сериала

6.7
Оцените 11 голосов
6.8 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Дэмиен»

Сезон 1
Зверь восстает The Beast Rises
Сезон 1 Серия 1
7 марта 2016
Вторая смерть Second Death
Сезон 1 Серия 2
14 марта 2016
Избавитель The Deliverer
Сезон 1 Серия 3
21 марта 2016
Номер мужчины The Number of a Man
Сезон 1 Серия 4
28 марта 2016
Семь проклятий Seven Curses
Сезон 1 Серия 5
4 апреля 2016
Соблазнительница Temptress
Сезон 1 Серия 6
11 апреля 2016
Скотобойня Abattoir
Сезон 1 Серия 7
18 апреля 2016
Вот мудрость Here Is Wisdom
Сезон 1 Серия 8
25 апреля 2016
Дьявол, которого ты знаешь The Devil You Know
Сезон 1 Серия 9
2 мая 2016
Слава Сатане Ave Satani
Сезон 1 Серия 10
9 мая 2016
График выхода всех сериалов
На пути ДТП, справа отбойник, слева двойная сплошная: как двигаться, чтобы не нарушить ПДД
«Дайте посмотреть телефон» — звучит как проверка, но это не совсем так: что реально имеет право инспектор ГАИ — водителям на заметку
Котлеты получаются мягкими как пух и сочными: запомните лишь одно правило – вот какой хлеб нужно добавлять в фарш
Забугорное «Горько» — новый лидер проката: драмеди A24 с Паттинсоном и Зендеей дышит в спину русским сказкам
Эту комедию с Вициным запретили всего из-за одной сцены: молодёжь фильм не принимает, а в СССР его посмотрели 32 млн человек
Махинаторы гарема: как решались финансовые вопросы в султанском дворце
Был Рудольфом, а стал Родей: почему Меньшов поменял имя героя в фильме «Москва слезам не верит» — причина необычная
Доктор Мясников вынес вердикт: этот медицинский сериал настолько крут, что его «надо показывать студентам»
Май на носу, а пока тест: угадайте 5 фильмов СССР по тюльпанам и другим цветам в кадре
Немцы сняли сериал о солдатах Вермахта и российские ветераны «взорвались»: советских воинов выставили «степными подонками»
Помните братьев-балагуров из «Дальнобойщиков»? Слава пришла слишком поздно — вскоре обоих ждал один и тот же страшный финал
