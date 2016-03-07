В 1-м сезоне сериала «Дэмиен» в обычной человеческой семье появляется на свет удивительный мальчик. С детства он аутичен и отстранен от остальных людей, но одарен множеством талантов и даже необъяснимых сверхъестественных сил. Однажды родители Дэмиена трагически погибают при странных обстоятельствах. Парень решает, что он обязательно найдет того, кто виноват в этой трагедии, и отомстит ему за все. Но кому же ему мстить, когда он узнает, что в гибели мамы и папы виноват он сам? Точнее, его способности, данные ему не Богом, а самим дьяволом. Дело в том, что Дэмиен – новый Антихрист, предвещающий конец света.