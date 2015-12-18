Menu
Making a Murderer 2015 - 2018 season 1

Making a Murderer season 1 poster
Making a Murderer 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 18 December 2015
Production year 2015
Number of episodes 10
Runtime 8 hours 20 minutes
"Making a Murderer" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Создавая убийцу» подозреваемого в изнасиловании девушки Стивена Эйвери признают виновным и сажают за решетку. Практически все доказательства свидетельствуют в его пользу, но сотрудники правоохранительных органов решили замять дело, бросив Стивена гнить в тюрьме. Оправдание мужчина получает лишь спустя много лет. Американские граждане негодуют и признают его чуть ли не национальным героем. Но не успевает Стивен насладиться свободой и всеобщим признанием, как на него сваливается новое обвинение. Присяжные должны разобраться в деле и решить судьбу осужденного.

Series rating

8.4
Rate 12 votes
8.5 IMDb

"Making a Murderer" season 1 list of episodes.

Season 1
Season 2
Eighteen Years Lost
Season 1 Episode 1
18 December 2015
Turning the Tables
Season 1 Episode 2
18 December 2015
Plight of the Accused
Season 1 Episode 3
18 December 2015
Indefensible
Season 1 Episode 4
18 December 2015
The Last Person to See Teresa Alive
Season 1 Episode 5
18 December 2015
Testing the Evidence
Season 1 Episode 6
18 December 2015
Framing Defense
Season 1 Episode 7
18 December 2015
The Great Burden
Season 1 Episode 8
18 December 2015
Lack of Humility
Season 1 Episode 9
18 December 2015
Fighting for Their Lives
Season 1 Episode 10
18 December 2015
