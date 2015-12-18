В 1-м сезоне сериала «Создавая убийцу» подозреваемого в изнасиловании девушки Стивена Эйвери признают виновным и сажают за решетку. Практически все доказательства свидетельствуют в его пользу, но сотрудники правоохранительных органов решили замять дело, бросив Стивена гнить в тюрьме. Оправдание мужчина получает лишь спустя много лет. Американские граждане негодуют и признают его чуть ли не национальным героем. Но не успевает Стивен насладиться свободой и всеобщим признанием, как на него сваливается новое обвинение. Присяжные должны разобраться в деле и решить судьбу осужденного.