Во 2-м сезоне сериала «Создавая убийцу» громкий судебный процесс над Стивеном и Брэнданом Эйвери разбирается более подробно. Подсудимые находятся за решеткой, когда им на помощь приходят влиятельные защитники. За дело Стивена берется известный адвокат Кэтлин Зелнер. Женщина намерена докопаться до сути и отыскать дополнительные улики, на которые не обратили внимания сотрудники правоохранительных органов. Она исследует последний день жизни убитой Терезы и приходит к нескольким шокирующим открытиям. Кэтлин видит необходимость в новом научном тестировании. Она подает в суд прошение о проведении исследования.