Making a Murderer 2015 - 2018, season 2

Season premiere 19 October 2018
Production year 2018
Number of episodes 10
Runtime 8 hours 20 minutes
Во 2-м сезоне сериала «Создавая убийцу» громкий судебный процесс над Стивеном и Брэнданом Эйвери разбирается более подробно. Подсудимые находятся за решеткой, когда им на помощь приходят влиятельные защитники. За дело Стивена берется известный адвокат Кэтлин Зелнер. Женщина намерена докопаться до сути и отыскать дополнительные улики, на которые не обратили внимания сотрудники правоохранительных органов. Она исследует последний день жизни убитой Терезы и приходит к нескольким шокирующим открытиям. Кэтлин видит необходимость в новом научном тестировании. Она подает в суд прошение о проведении исследования.

8.4
Rate 12 votes
8.5 IMDb

Season 2 Episode 1
19 October 2018
Words and Words Only
Season 2 Episode 2
19 October 2018
A Legal Miracle
Season 2 Episode 3
19 October 2018
Welcome to Wisconsin
Season 2 Episode 4
19 October 2018
What + Why = Who
Season 2 Episode 5
19 October 2018
Everything Takes Time
Season 2 Episode 6
19 October 2018
Item FL
Season 2 Episode 7
19 October 2018
Special Care
Season 2 Episode 8
19 October 2018
Friday Nite
Season 2 Episode 9
19 October 2018
Trust No One
Season 2 Episode 10
19 October 2018
