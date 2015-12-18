Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Создавая убийцу 2015 - 2018 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Создавая убийцу
Киноафиша Сериалы Создавая убийцу Сезоны Сезон 1
Making a Murderer 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 декабря 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 10
Продолжительность сезона 8 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Создавая убийцу»

В 1-м сезоне сериала «Создавая убийцу» подозреваемого в изнасиловании девушки Стивена Эйвери признают виновным и сажают за решетку. Практически все доказательства свидетельствуют в его пользу, но сотрудники правоохранительных органов решили замять дело, бросив Стивена гнить в тюрьме. Оправдание мужчина получает лишь спустя много лет. Американские граждане негодуют и признают его чуть ли не национальным героем. Но не успевает Стивен насладиться свободой и всеобщим признанием, как на него сваливается новое обвинение. Присяжные должны разобраться в деле и решить судьбу осужденного.

Рейтинг сериала

8.4
Оцените 12 голосов
8.5 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Создавая убийцу»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Восемнадцать потерянных лет Eighteen Years Lost
Сезон 1 Серия 1
18 декабря 2015
Смена ролей Turning the Tables
Сезон 1 Серия 2
18 декабря 2015
Судьба обвиняемого Plight of the Accused
Сезон 1 Серия 3
18 декабря 2015
Недоказанность Indefensible
Сезон 1 Серия 4
18 декабря 2015
Последний, кто видел Терезу живой The Last Person to See Teresa Alive
Сезон 1 Серия 5
18 декабря 2015
Проверка доказательств Testing the Evidence
Сезон 1 Серия 6
18 декабря 2015
Сфабрикованное обвинение Framing Defense
Сезон 1 Серия 7
18 декабря 2015
Тяжелая ноша The Great Burden
Сезон 1 Серия 8
18 декабря 2015
Отсутствие смирения Lack of Humility
Сезон 1 Серия 9
18 декабря 2015
Борьба за жизнь Fighting for Their Lives
Сезон 1 Серия 10
18 декабря 2015
График выхода всех сериалов
«Ложки не существует»: это не просто цитата из культовой «Матрицы» — истинный смысл и отсылку поняли не все
В 8 серии 5 сезона «Очень странных дел» не было ни демогоргонов, ни демопсов: объясняем, почему Векна забыл про свою армию
Помните, как кино раньше умело доводить до мурашек? Вот тест, который раскроет, настоящий ли вы знаток фильмов из СССР
Пиявки, забродившие щи, козлы для вызова рвоты: в «Иване Васильевиче» постеснялись показать всю «жесть» реальных пиров при Иване Грозном
Сказка ложь, да в ней намек: почему отец Настеньки в «Морозко» без колебаний вывез дочь в лес — у него была веская причина
Быстрый тест подскажет, что смотреть на каникулах: если устали от поисков – кликните на мандарин и получите рекомендацию
Вицин проиграл Миронову роль Геши в «Бриллиантовой руке»: Гайдай в последний момент ответил отказом — и это спасло фильм
Этому фильму Финчера весь мир ставит 8.8 на IMDb: а в Китае его запретили на 23 года – решились показать лишь с измененным финалом
Получили на Новый год очередную безделушку? Не грустите, бывает и хуже – взгляните на 6 самых нелепых подарков в кино
Стивен Кинг десятки лет скрывал, что презирает этот фильм со Шварценеггером (а еще он недолюбливает «Терминатора 2»)
Кто Чебурашка по национальности? «В душе на 100% русский», а вот о его родине гадают – есть сразу 3 версии
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше