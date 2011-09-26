Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Terra Nova 2011, season 1
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Filming locations
Kinoafisha
TV Shows
Terra Nova
Seasons
Season 1
Terra Nova
16+
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
26 September 2011
Production year
2011
Number of episodes
13
Runtime
9 hours 19 minutes
Series rating
6.3
Rate
17
votes
6.7
IMDb
"Terra Nova" season 1 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Genesis (1)
Season 1
Episode 1
26 September 2011
Genesis (2)
Season 1
Episode 2
26 September 2011
Instinct
Season 1
Episode 3
3 October 2011
What Remains
Season 1
Episode 4
10 October 2011
The Runaway
Season 1
Episode 5
17 October 2011
Bylaw
Season 1
Episode 6
31 October 2011
Nightfall
Season 1
Episode 7
7 November 2011
Proof
Season 1
Episode 8
14 November 2011
Vs.
Season 1
Episode 9
21 November 2011
Now You See Me
Season 1
Episode 10
28 November 2011
Within
Season 1
Episode 11
12 December 2011
Occupation
Season 1
Episode 12
19 December 2011
Resistance
Season 1
Episode 13
19 December 2011
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree