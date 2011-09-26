Menu
Terra Nova 2011, season 1

Terra Nova season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Terra Nova Seasons Season 1
Terra Nova 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 26 September 2011
Production year 2011
Number of episodes 13
Runtime 9 hours 19 minutes

Series rating

6.3
Rate 17 votes
6.7 IMDb

"Terra Nova" season 1 list of episodes.

Season 1
Genesis (1)
Season 1 Episode 1
26 September 2011
Genesis (2)
Season 1 Episode 2
26 September 2011
Instinct
Season 1 Episode 3
3 October 2011
What Remains
Season 1 Episode 4
10 October 2011
The Runaway
Season 1 Episode 5
17 October 2011
Bylaw
Season 1 Episode 6
31 October 2011
Nightfall
Season 1 Episode 7
7 November 2011
Proof
Season 1 Episode 8
14 November 2011
Vs.
Season 1 Episode 9
21 November 2011
Now You See Me
Season 1 Episode 10
28 November 2011
Within
Season 1 Episode 11
12 December 2011
Occupation
Season 1 Episode 12
19 December 2011
Resistance
Season 1 Episode 13
19 December 2011
TV series release schedule
