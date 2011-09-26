Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Терра Нова 2011, 1 сезон
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Киноафиша
Сериалы
Терра Нова
Сезоны
Сезон 1
Terra Nova
16+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
26 сентября 2011
Год выпуска
2011
Количество серий
13
Продолжительность сезона
9 часов 19 минут
Рейтинг сериала
6.3
Оцените
17
голосов
6.7
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Терра Нова»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Генезис: Часть 1
Genesis (1)
Сезон 1
Серия 1
26 сентября 2011
Генезис: Часть 2
Genesis (2)
Сезон 1
Серия 2
26 сентября 2011
Инстинкт
Instinct
Сезон 1
Серия 3
3 октября 2011
То, что осталось
What Remains
Сезон 1
Серия 4
10 октября 2011
Побег
The Runaway
Сезон 1
Серия 5
17 октября 2011
Устав
Bylaw
Сезон 1
Серия 6
31 октября 2011
Сумерки
Nightfall
Сезон 1
Серия 7
7 ноября 2011
Доказательство
Proof
Сезон 1
Серия 8
14 ноября 2011
Противостояние
Vs.
Сезон 1
Серия 9
21 ноября 2011
Теперь ты меня видишь
Now You See Me
Сезон 1
Серия 10
28 ноября 2011
Внутри
Within
Сезон 1
Серия 11
12 декабря 2011
Оккупация
Occupation
Сезон 1
Серия 12
19 декабря 2011
Сопротивление
Resistance
Сезон 1
Серия 13
19 декабря 2011
График выхода всех сериалов
Зачем в заставке «Отчаянных домохозяек» древние легенды и музейные картины: зрители расшифровали все послания
«Ложки не существует»: это не просто цитата из культовой «Матрицы» — истинный смысл и отсылку поняли не все
Советское «Морозко» казалось жестоким? А ведь за 40 лет до Роу вышла другая экранизация сказки, и она ужасает до сих пор: «Жутче, чем в хоррорах»
Вспомните, говорил ли Доцент в «Джентльменах удачи» 5 фраз: тест пройдут только заядлые фанаты комедии
Вицин проиграл Миронову роль Геши в «Бриллиантовой руке»: Гайдай в последний момент ответил отказом — и это спасло фильм
Не Шарик, а натуральный козел: у героев «Собачьего сердца» были прототипы - Преображенский спас Ленина и Сталина
В топ-10 кассовых голливудских актеров попали сразу 3 Криса: а вот №1 может «продуть» из-за нового «Аватара»
Лунгин снял худшую адаптацию сериала из США: Машков с Исаковой не спасли, к критике подключился даже Рогозин
«Очень доброй и веселой комедии» с Вициным сейчас ставят 7.7 балла: а в СССР ее полгода продержали «на полке» – правок смешнее не придумаешь
«Иронию судьбы» под Новый год смотрят все, но эту музыкальную комедию СССР даже не включают: а ведь ее специально выпустили 30 декабря
265 млн человек не могут ошибаться: 8 самых просматриваемых сериалов на Netflix – смело включайте любой, если устали от поисков
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667