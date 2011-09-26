Меню
Терра Нова 2011, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Терра Нова
Киноафиша Сериалы Терра Нова Сезоны Сезон 1
Terra Nova 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 сентября 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 13
Продолжительность сезона 9 часов 19 минут

Рейтинг сериала

6.3
Оцените 17 голосов
6.7 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Терра Нова»

Сезон 1
Генезис: Часть 1 Genesis (1)
Сезон 1 Серия 1
26 сентября 2011
Генезис: Часть 2 Genesis (2)
Сезон 1 Серия 2
26 сентября 2011
Инстинкт Instinct
Сезон 1 Серия 3
3 октября 2011
То, что осталось What Remains
Сезон 1 Серия 4
10 октября 2011
Побег The Runaway
Сезон 1 Серия 5
17 октября 2011
Устав Bylaw
Сезон 1 Серия 6
31 октября 2011
Сумерки Nightfall
Сезон 1 Серия 7
7 ноября 2011
Доказательство Proof
Сезон 1 Серия 8
14 ноября 2011
Противостояние Vs.
Сезон 1 Серия 9
21 ноября 2011
Теперь ты меня видишь Now You See Me
Сезон 1 Серия 10
28 ноября 2011
Внутри Within
Сезон 1 Серия 11
12 декабря 2011
Оккупация Occupation
Сезон 1 Серия 12
19 декабря 2011
Сопротивление Resistance
Сезон 1 Серия 13
19 декабря 2011
