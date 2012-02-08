Menu
Roger and Val Have Just Got In 2010 - 2012, season 2

Roger and Val Have Just Got In season 2 poster
Roger and Val Have Just Got In
Original title Season 2
Season premiere 8 February 2012
Production year 2012
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 0 minute

Series rating

7.9
Rate 12 votes
8.1 IMDb

"Roger and Val Have Just Got In" season 2 list of episodes.

A Shock
Season 2 Episode 1
8 February 2012
The Woman in the Attic
Season 2 Episode 2
15 February 2012
Surprise!
Season 2 Episode 3
22 February 2012
Pam's Collage
Season 2 Episode 4
29 February 2012
Poem for Uncle Jack
Season 2 Episode 5
7 March 2012
The Gift
Season 2 Episode 6
14 March 2012
