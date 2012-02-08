Menu
Roger and Val Have Just Got In 2010 - 2012, season 2
Roger and Val Have Just Got In
Original title
Season 2
Title
Сезон 2
Season premiere
8 February 2012
Production year
2012
Number of episodes
6
Runtime
3 hours 0 minute
Series rating
7.9
Rate
12
votes
8.1
IMDb
"Roger and Val Have Just Got In" season 2 list of episodes.
A Shock
Season 2
Episode 1
8 February 2012
The Woman in the Attic
Season 2
Episode 2
15 February 2012
Surprise!
Season 2
Episode 3
22 February 2012
Pam's Collage
Season 2
Episode 4
29 February 2012
Poem for Uncle Jack
Season 2
Episode 5
7 March 2012
The Gift
Season 2
Episode 6
14 March 2012
TV series release schedule
