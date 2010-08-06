Menu
Roger and Val Have Just Got In
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
6 August 2010
Production year
2010
Number of episodes
6
Runtime
3 hours 0 minute
Series rating
7.9
Rate
12
votes
8.1
IMDb
"Roger and Val Have Just Got In" season 1 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Season 2
The Guarantee
Season 1
Episode 1
6 August 2010
The Unglamorous Row
Season 1
Episode 2
13 August 2010
The Dining Room Curtains
Season 1
Episode 3
20 August 2010
Be Our Guests
Season 1
Episode 4
27 August 2010
Reply All
Season 1
Episode 5
3 September 2010
The Valerie Step
Season 1
Episode 6
10 September 2010
TV series release schedule
