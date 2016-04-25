Menu
Flowers 2016 - 2018 season 1

Flowers
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 25 April 2016
Production year 2016
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 0 minute

Series rating

8.0
Rate 11 votes
8 IMDb

"Flowers" season 1 list of episodes.

Season 1
Season 2
Episode 1
Season 1 Episode 1
25 April 2016
Episode 2
Season 1 Episode 2
25 April 2016
Episode 3
Season 1 Episode 3
26 April 2016
Episode 4
Season 1 Episode 4
27 April 2016
Episode 5
Season 1 Episode 5
28 April 2016
Episode 6
Season 1 Episode 6
29 April 2016
