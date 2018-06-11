Menu
Flowers 2016 - 2018, season 2
Season premiere
11 June 2018
Production year
2018
Number of episodes
6
Runtime
3 hours 0 minute
Series rating
8.0
Rate
11
votes
8
IMDb
"Flowers" season 2 list of episodes.
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 2
Episode 1
11 June 2018
Episode 2
Season 2
Episode 2
11 June 2018
Episode 3
Season 2
Episode 3
12 June 2018
Episode 4
Season 2
Episode 4
13 June 2018
Episode 5
Season 2
Episode 5
14 June 2018
Episode 6
Season 2
Episode 6
15 June 2018
