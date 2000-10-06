Menu
CSI: Crime Scene Investigation 16+
Production year 2000
Country USA
Episode duration 43 minutes
TV channel CBS

Series rating

8.8
Rate 10 votes
7.7 IMDb
All seasons of "CSI: Crime Scene Investigation"
CSI: Crime Scene Investigation - Season 1 Season 1
23 episodes 6 October 2000 - 17 May 2001
 
CSI: Crime Scene Investigation - Season 2 Season 2
23 episodes 27 September 2001 - 16 May 2002
 
CSI: Crime Scene Investigation - Season 3 Season 3
23 episodes 26 September 2002 - 15 May 2003
 
CSI: Crime Scene Investigation - Season 4 Season 4
23 episodes 25 September 2003 - 20 May 2004
 
CSI: Crime Scene Investigation - Season 5 Season 5
25 episodes 23 September 2004 - 19 May 2005
 
CSI: Crime Scene Investigation - Season 6 Season 6
24 episodes 22 September 2005 - 18 May 2006
 
CSI: Crime Scene Investigation - Season 7 Season 7
24 episodes 21 September 2006 - 17 May 2007
 
CSI: Crime Scene Investigation - Season 8 Season 8
17 episodes 27 September 2007 - 15 May 2008
 
CSI: Crime Scene Investigation - Season 9 Season 9
24 episodes 9 October 2008 - 14 May 2009
 
CSI: Crime Scene Investigation - Season 10 Season 10
23 episodes 24 September 2009 - 20 May 2010
 
CSI: Crime Scene Investigation - Season 11 Season 11
22 episodes 23 September 2010 - 12 May 2011
 
CSI: Crime Scene Investigation - Season 12 Season 12
22 episodes 21 September 2011 - 9 May 2012
 
CSI: Crime Scene Investigation - Season 13 Season 13
22 episodes 26 September 2012 - 15 May 2013
 
CSI: Crime Scene Investigation - Season 14 Season 14
22 episodes 25 September 2013 - 7 May 2014
 
CSI: Crime Scene Investigation - Season 15 Season 15
18 episodes 28 September 2014 - 15 February 2015
 
CSI: Crime Scene Investigation - Season 16 Season 16
2 episodes 27 September 2015
 
