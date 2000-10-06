Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Quotes
Kinoafisha
TV Shows
CSI: Crime Scene Investigation
Seasons
CSI: Crime Scene Investigation All seasons
CSI: Crime Scene Investigation
16+
Production year
2000
Country
USA
Episode duration
43 minutes
TV channel
CBS
Series rating
8.8
Rate
10
votes
7.7
IMDb
Write review
All seasons of "CSI: Crime Scene Investigation"
Season 1
23 episodes
6 October 2000 - 17 May 2001
Season 2
23 episodes
27 September 2001 - 16 May 2002
Season 3
23 episodes
26 September 2002 - 15 May 2003
Season 4
23 episodes
25 September 2003 - 20 May 2004
Season 5
25 episodes
23 September 2004 - 19 May 2005
Season 6
24 episodes
22 September 2005 - 18 May 2006
Season 7
24 episodes
21 September 2006 - 17 May 2007
Season 8
17 episodes
27 September 2007 - 15 May 2008
Season 9
24 episodes
9 October 2008 - 14 May 2009
Season 10
23 episodes
24 September 2009 - 20 May 2010
Season 11
22 episodes
23 September 2010 - 12 May 2011
Season 12
22 episodes
21 September 2011 - 9 May 2012
Season 13
22 episodes
26 September 2012 - 15 May 2013
Season 14
22 episodes
25 September 2013 - 7 May 2014
Season 15
18 episodes
28 September 2014 - 15 February 2015
Season 16
2 episodes
27 September 2015
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree