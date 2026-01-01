Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Emanuele Linfatti
Emanuele Linfatti Emanuele Linfatti
Kinoafisha Persons Emanuele Linfatti

Emanuele Linfatti

Emanuele Linfatti

Date of Birth
22 November 1994
Age
31 years old
Zodiac sign
Scorpio
Occupation
Actor
Actor type
Action hero, Comedy actor, Dramatic actor

Popular Films

Margins 6.8
Margins (2022)
Diabolik: Who Are You? 5.4
Diabolik: Who Are You? (2023)

Filmography

Diabolik: Who Are You? 5.4
Diabolik: Who Are You? Diabolik: Chi sei?
Action, Crime, Detective 2023, Italy
Watch trailer
Margins 6.8
Margins Margini
Comedy, Drama, Music 2022, Italy
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more