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Emanuele Linfatti
Emanuele Linfatti
Kinoafisha
Persons
Emanuele Linfatti
Emanuele Linfatti
Emanuele Linfatti
Date of Birth
22 November 1994
Age
31 years old
Zodiac sign
Scorpio
Occupation
Actor
Actor type
Action hero
,
Comedy actor
,
Dramatic actor
Popular Films
6.8
Margins
(2022)
5.4
Diabolik: Who Are You?
(2023)
Filmography
5.4
Diabolik: Who Are You?
Diabolik: Chi sei?
Action, Crime, Detective
2023, Italy
Watch trailer
6.8
Margins
Margini
Comedy, Drama, Music
2022, Italy
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