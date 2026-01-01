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Nisaro Karim
Nisaro Karim
Kinoafisha
Persons
Nisaro Karim
Nisaro Karim
Nisaro Karim
Actor type
Dramatic actor
,
Action hero
,
Horror actor
Popular Films
6.4
Fuze
(2025)
Tickets
6.0
Spring Lakes
(2023)
Filmography
6.4
Fuze
Fuze
Action, Crime, Drama
2025, Great Britain
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Tickets
6
Spring Lakes
Spring Lakes
Drama, Horror
2023, Great Britain
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