Massimiliano Tortora
Date of Birth
21 January 1963
Age
63 years old
Zodiac sign
Aquarius
Actor type
Comedy actor, Dramatic actor
Popular Films
7.3
On My Skin
(2018)
6.4
Boys Cry
(2018)
6.2
Dry
(2022)
Filmography
Actor
6
Sicilia Express
Comedy
2025, Italy
6.3
Dry
Siccità
Comedy, Drama
2022, Italy
5.5
The Kingdom
Il Regno
Comedy
2020, Italy
5.6
Good Gals
Brave ragazze
Comedy
2019, Italy
6.4
Boys Cry
La terra dell'abbastanza
Drama, Crime
2018, Italy
7.3
On My Skin
On My Skin
Drama, Biography
2018, Italy
