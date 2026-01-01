Menu
Massimiliano Tortora

Massimiliano Tortora

Date of Birth
21 January 1963
Age
63 years old
Zodiac sign
Aquarius
Actor type
Comedy actor, Dramatic actor

Popular Films

On My Skin 7.3
On My Skin (2018)
Boys Cry 6.4
Boys Cry (2018)
Dry 6.2
Dry (2022)

Filmography

Genre
Year
Sicilia Express
Sicilia Express
Comedy 2025, Italy
Dry 6.3
Dry Siccità
Comedy, Drama 2022, Italy
The Kingdom 5.5
The Kingdom Il Regno
Comedy 2020, Italy
Good Gals 5.6
Good Gals Brave ragazze
Comedy 2019, Italy
Boys Cry 6.4
Boys Cry La terra dell'abbastanza
Drama, Crime 2018, Italy
On My Skin 7.3
On My Skin On My Skin
Drama, Biography 2018, Italy
