Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Ali Fikry
Ali Fikry
Kinoafisha
Persons
Ali Fikry
Ali Fikry
Ali Fikry
Date of Birth
7 March 2008
Age
17 years old
Zodiac sign
Pisces
Popular Films
3.8
Sleep Paralysis
(2025)
Tickets
Filmography
Genre
All
Horror
Year
All
2025
All
1
Films
1
Actor
1
3.8
Sleep Paralysis
Ketindihan
Horror
2025, Indonesia
Watch trailer
Tickets
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree