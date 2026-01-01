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Aleksandra Emelyanova
Kinoafisha Persons Aleksandra Emelyanova

Aleksandra Emelyanova

Actor type
Comedy actress, Romantic actress, Dramatic actress

Popular Films

Restoran po ponyatiyam. Bednyy oligarkh 6.6
Restoran po ponyatiyam. Bednyy oligarkh (2022)
Papa Mia 5.2
Papa Mia (2025)
3.8
Mer ponevole

Filmography

Genre
Year
Serdechnaya anomaliya
Serdechnaya anomaliya
Romantic, Drama, 2026, Russia
Stokgolmskij sindrom
Stokgolmskij sindrom
Romantic, Drama 2026, Russia
Papa Mia 5.2
Papa Mia
Comedy 2025, Russia
Restoran po ponyatiyam. Bednyy oligarkh 6.6
Restoran po ponyatiyam. Bednyy oligarkh Restoran po ponyatiyam. Bednyy oligarkh
Comedy 2022, Russia
Watch trailer
3.8
Mer ponevole Mer ponevole
Comedy , Russia
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