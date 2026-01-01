Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Aleksandra Emelyanova
Kinoafisha
Persons
Aleksandra Emelyanova
Aleksandra Emelyanova
Actor type
Comedy actress
,
Romantic actress
,
Dramatic actress
Popular Films
6.6
Restoran po ponyatiyam. Bednyy oligarkh
(2022)
5.2
Papa Mia
(2025)
3.8
Mer ponevole
Filmography
Genre
All
Comedy
Drama
Romantic
Year
All
2026
2025
2022
All
5
Films
2
TV Shows
3
Actress
5
Serdechnaya anomaliya
Romantic, Drama,
2026, Russia
Stokgolmskij sindrom
Romantic, Drama
2026, Russia
5.2
Papa Mia
Comedy
2025, Russia
6.6
Restoran po ponyatiyam. Bednyy oligarkh
Restoran po ponyatiyam. Bednyy oligarkh
Comedy
2022, Russia
Watch trailer
3.8
Mer ponevole
Mer ponevole
Comedy
, Russia
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree