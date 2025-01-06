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Milorad Milinkovic
Milorad Milinkovic
Kinoafisha
Persons
Milorad Milinkovic
Milorad Milinkovic
Milorad Milinkovic
Date of Birth
18 March 1965
Age
59 years old
Zodiac sign
Pisces
Date of death
6 January 2025
Actor type
Dramatic actor
,
Thriller hero
Popular Films
6.7
Pearl Mist
(2025)
6.7
Isolation
(2024)
6.2
Because My Thoughts Are Struggling
(2023)
Filmography
6.7
Pearl Mist
Sedef magla
Drama
2025, Serbia
Watch trailer
6.7
Isolation
Izolacija
Drama, Thriller
2024, Croatia / Serbia
Watch trailer
6.2
Because My Thoughts Are Struggling
Sto se bore misli moje
History, Thriller
2023, Serbia
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