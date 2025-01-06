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Milorad Milinkovic
Milorad Milinkovic Milorad Milinkovic
Kinoafisha Persons Milorad Milinkovic

Milorad Milinkovic

Milorad Milinkovic

Date of Birth
18 March 1965
Age
59 years old
Zodiac sign
Pisces
Date of death
6 January 2025
Actor type
Dramatic actor, Thriller hero

Popular Films

Pearl Mist 6.7
Pearl Mist (2025)
Isolation 6.7
Isolation (2024)
Because My Thoughts Are Struggling 6.2
Because My Thoughts Are Struggling (2023)

Filmography

Pearl Mist 6.7
Pearl Mist Sedef magla
Drama 2025, Serbia
Watch trailer
Isolation 6.7
Isolation Izolacija
Drama, Thriller 2024, Croatia / Serbia
Watch trailer
Because My Thoughts Are Struggling 6.2
Because My Thoughts Are Struggling Sto se bore misli moje
History, Thriller 2023, Serbia
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