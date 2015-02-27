Menu
Alisa Rudenko
Alisa Rudenko
Date of Birth
27 February 2015
Age
10 years old
Zodiac sign
Pisces
Popular Films
5.9
Sokrovishcha gnomov
(2025)
Tickets
5.6
Tsarevna-lyagushka
(2025)
Tickets
0.0
Vse OK
(2024)
Filmography
5
Actress
9
Carevna-lyagushka 2
Family, Fantasy
2026, Russia
Doktor Gaf
Family
2026, Russia
Operativnaya pamyat
Detective
2025, Russia
5.9
Sokrovishcha gnomov
Sokrovishcha gnomov
Comedy, Adventure, Family
2025, Russia
Watch trailer
Tickets
5.6
Tsarevna-lyagushka
Tsarevna-lyagushka
Adventure, Family
2025, Russia
Watch trailer
Tickets
Vse OK
Drama, Comedy
2024, Russia
Fantazer, ili Udivitelnyj mir inzhenera Luzhina
Comedy
2024, Russia
Morozko
Comedy, Drama
2024, Russia
Uhozhu krasivo
Comedy, Action
2023, Russia
