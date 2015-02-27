Menu
Alisa Rudenko
Alisa Rudenko

Alisa Rudenko

Date of Birth
27 February 2015
Age
10 years old
Zodiac sign
Pisces

Sokrovishcha gnomov 5.9
Sokrovishcha gnomov (2025)
Tsarevna-lyagushka 5.6
Tsarevna-lyagushka (2025)
Vse OK 0.0
Vse OK (2024)

All 9 Films 4 TV Shows 5 Actress 9
Carevna-lyagushka 2
Carevna-lyagushka 2
Family, Fantasy 2026, Russia
Doktor Gaf
Family 2026, Russia
Operativnaya pamyat
Operativnaya pamyat
Detective 2025, Russia
Sokrovishcha gnomov 5.9
Sokrovishcha gnomov
Comedy, Adventure, Family 2025, Russia
Tsarevna-lyagushka 5.6
Tsarevna-lyagushka
Adventure, Family 2025, Russia
Vse OK
Vse OK
Drama, Comedy 2024, Russia
Fantazer, ili Udivitelnyj mir inzhenera Luzhina
Fantazer, ili Udivitelnyj mir inzhenera Luzhina
Comedy 2024, Russia
Morozko
Morozko
Comedy, Drama 2024, Russia
Uhozhu krasivo
Uhozhu krasivo
Comedy, Action 2023, Russia
