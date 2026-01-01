Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
About
Filmography
Anji White
Anji White
Kinoafisha
Persons
Anji White
Anji White
Anji White
Actor type
Dramatic actress
,
Action heroine
,
Science-fiction heroine
Popular Films
8.4
Fargo
(2014)
4.6
Ironheart
(2025)
Filmography
4.6
Ironheart
Action, Sci-Fi, Adventure,
2025, USA
8.4
Fargo
Drama, Crime
2014, USA
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree