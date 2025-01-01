Menu
Awards and nominations of Sara Serraiocco

Sara Serraiocco
Venice Film Festival 2016 Venice Film Festival 2016
Best Actress
Winner
Berlin International Film Festival 2016 Berlin International Film Festival 2016
EFP Shooting Star
Winner
