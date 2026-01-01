Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Matvey Lykov
Matvey Lykov Matvey Lykov
Kinoafisha Persons Matvey Lykov

Matvey Lykov

Matvey Lykov

Date of Birth
8 April 1987
Age
39 years old
Zodiac sign
Aries
Eye colour
brown
Actor type
Dramatic actor, Comedy actor, Action hero

Popular Films

Istoriya ego sluzhanki 7.9
Istoriya ego sluzhanki (2026)
Mayor Grom. Igra 7.6
Mayor Grom. Igra (2024)
I snova zdravstvujte! 6.9
I snova zdravstvujte! (2022)

Filmography

Voyna i mir
Voyna i mir Voyna i mir
Drama 2027, Russia
Major Grom: Igra protiv pravil
Major Grom: Igra protiv pravil
Action 2026, Russia
Poroda
History, Drama 2026, Russia
Istoriya ego sluzhanki 7.9
Istoriya ego sluzhanki
History, Romantic 2026, Russia
Sklif
Sklif
Comedy, Drama 2025, Russia
Krasnaya Polyana 5.9
Krasnaya Polyana
Comedy 2024, Russia
Mayor Grom. Igra 7.6
Mayor Grom. Igra Mayor Grom. Igra
Action, Adventure 2024, Russia
Watch trailer
Living Life 6.1
Living Life
Thriller 2023, Russia
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more