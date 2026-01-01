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Matvey Lykov
Matvey Lykov
Kinoafisha
Persons
Matvey Lykov
Matvey Lykov
Matvey Lykov
Date of Birth
8 April 1987
Age
39 years old
Zodiac sign
Aries
Eye colour
brown
Actor type
Dramatic actor
,
Comedy actor
,
Action hero
Popular Films
7.9
Istoriya ego sluzhanki
(2026)
7.6
Mayor Grom. Igra
(2024)
6.9
I snova zdravstvujte!
(2022)
Filmography
Voyna i mir
Voyna i mir
Drama
2027, Russia
Major Grom: Igra protiv pravil
Action
2026, Russia
Poroda
History, Drama
2026, Russia
7.9
Istoriya ego sluzhanki
History, Romantic
2026, Russia
Sklif
Comedy, Drama
2025, Russia
5.9
Krasnaya Polyana
Comedy
2024, Russia
7.6
Mayor Grom. Igra
Mayor Grom. Igra
Action, Adventure
2024, Russia
Watch trailer
6.1
Living Life
Thriller
2023, Russia
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