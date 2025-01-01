Menu
Awards and nominations of Pilou Asbæk

Pilou Asbæk
Berlin International Film Festival 2011 Berlin International Film Festival 2011
EFP Shooting Star
Winner
Screen Actors Guild Awards 2020 Screen Actors Guild Awards 2020
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2018 Screen Actors Guild Awards 2018
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
