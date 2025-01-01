Menu
Awards and nominations of Zahra Amir Ebrahimi

Zahra Amir Ebrahimi
Cannes Film Festival 2022 Cannes Film Festival 2022
Best Actress
Winner
Venice Film Festival 2023 Venice Film Festival 2023
Brian Award
Winner
Best Film
Nominee
