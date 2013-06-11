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Miron Provorov
Miron Provorov
Kinoafisha
Persons
Miron Provorov
Miron Provorov
Miron Provorov
Date of Birth
11 June 2013
Age
13 years old
Zodiac sign
Gemini
Actor type
Comedy actor
,
Fantasy hero
,
The Adventurer
Popular Films
7.8
Lyubov preodoleet vse
(2023)
7.4
Tayna Chyornoy Ruki
(2024)
7.0
Drug na chas
(2023)
Filmography
Veselchak U
Fantasy, Family
2027, Russia
Watch trailer
Hrum
Family
2027, Russia
Muhtar. On vernulsya
Comedy, Detective
2026, Russia
Kak Ivan v skazku popal
Fantasy, Family
2026, Russia
Watch trailer
Tickets
5.7
Malysh-karatist
Comedy, Family
2026, Russia
Watch trailer
6.6
Mezhdu nami himiya
Drama, Comedy
2025, Russia
6.9
Barankiny i kamni sily
Comedy
2025, Russia
6.2
Izgoj 3
Detective, Crime
2025, Russia
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