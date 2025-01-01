Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Aleksandr Rogov
Kinoafisha
Persons
Aleksandr Rogov
Aleksandr Rogov
Date of Birth
29 March 1981
Age
44 years old
Zodiac sign
Aries
Popular Films
0.0
Rogov v dele
(2020)
0.0
Shopogoliki
(2021)
0.0
Rogov. Studiya 24
(2018)
Filmography
Genre
All
Reality-TV
Year
All
2024
2021
2020
2019
2018
2014
All
6
TV Shows
6
Director
1
Actor
6
Kto kruche vseh?
Reality-TV
2024, Russia
Shopogoliki
Reality-TV
2021, Russia
Rogov v dele
Reality-TV
2020, Russia
Rogov v gorode
Reality-TV
2019, Russia
Rogov. Studiya 24
Reality-TV
2018, Russia
Uspet za 24 chasa
Reality-TV
2014, Russia
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree