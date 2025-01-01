Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Ninja Thyberg Awards

Awards and nominations of Ninja Thyberg

Ninja Thyberg
Awards and nominations of Ninja Thyberg
Cannes Film Festival 2013 Cannes Film Festival 2013
Canal+ Award
Winner
Discovery Award
Nominee
Sundance Film Festival 2021 Sundance Film Festival 2021
World Cinema - Dramatic
Nominee
Sundance Film Festival 2014 Sundance Film Festival 2014
Short Film Grand Jury Prize
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more