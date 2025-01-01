Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Ninja Thyberg
Awards
Awards and nominations of Ninja Thyberg
Ninja Thyberg
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Ninja Thyberg
Cannes Film Festival 2013
Canal+ Award
Winner
Discovery Award
Nominee
Sundance Film Festival 2021
World Cinema - Dramatic
Nominee
Sundance Film Festival 2014
Short Film Grand Jury Prize
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree