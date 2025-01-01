Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Aleksandr Sayutalin
Aleksandr Sayutalin
Kinoafisha Persons Aleksandr Sayutalin

Aleksandr Sayutalin

Date of Birth
26 October 1963
Age
61 years old
Zodiac sign
Scorpio

Popular Films

Nevskij 8.8
Nevskij (2016)
Chayki 0.0
Chayki (2022)
Melnik 0.0
Melnik (2018)

Filmography

Genre
Year
All 16 TV Shows 16 Actor 16
Sudi i sudby
Romantic 2025, Russia
Strazhnik
Strazhnik
Detective, Drama 2023, Russia
Zamayachnyj
Zamayachnyj
Thriller, Detective 2023, Russia
Chayki
Chayki
Romantic, Sport 2022, Russia
Ten za spinoy
Ten za spinoy
Drama, Detective, Crime 2019, Russia
Realizaciya
Realizaciya
Crime, Detective 2019, Russia
Podkidysh
Podkidysh
Drama, Mystery 2019, Russia
Melnik
Melnik
Crime, Detective 2018, Russia
Lichnost ne ustanovlena
Lichnost ne ustanovlena
Drama, Crime, Detective 2017, Russia
Otlichnica
Otlichnica
Mystery 2017, Russia
Nevskij 8.8
Nevskij
Drama, Crime 2016, Russia
Takaya rabota
Takaya rabota
Detective, Crime 2015, Russia
Lekarstvo protiv straha
Lekarstvo protiv straha
Drama, Romantic 2013, Russia
Goryunov
Goryunov
Drama 2013, Russia
Spies
Spies
Drama, War 2013, Russia
Kollekciya
Kollekciya
Action 2006, Russia
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more