Aleksandr Sayutalin
Kinoafisha
Persons
Aleksandr Sayutalin
Aleksandr Sayutalin
Date of Birth
26 October 1963
Age
61 years old
Zodiac sign
Scorpio
Popular Films
8.8
Nevskij
(2016)
0.0
Chayki
(2022)
0.0
Melnik
(2018)
Filmography
Genre
All
Action
Crime
Detective
Drama
Mystery
Romantic
Sport
Thriller
War
Year
All
2025
2023
2022
2019
2018
2017
2016
2015
2013
2006
All
16
TV Shows
16
Actor
16
Sudi i sudby
Romantic
2025, Russia
Strazhnik
Detective, Drama
2023, Russia
Zamayachnyj
Thriller, Detective
2023, Russia
Chayki
Romantic, Sport
2022, Russia
Ten za spinoy
Drama, Detective, Crime
2019, Russia
Realizaciya
Crime, Detective
2019, Russia
Podkidysh
Drama, Mystery
2019, Russia
Melnik
Crime, Detective
2018, Russia
Lichnost ne ustanovlena
Drama, Crime, Detective
2017, Russia
Otlichnica
Mystery
2017, Russia
8.8
Nevskij
Drama, Crime
2016, Russia
Takaya rabota
Detective, Crime
2015, Russia
Lekarstvo protiv straha
Drama, Romantic
2013, Russia
Goryunov
Drama
2013, Russia
Spies
Drama, War
2013, Russia
Kollekciya
Action
2006, Russia
