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Yuliya Kovaleva
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Persons
Yuliya Kovaleva
Yuliya Kovaleva
Yuliya Kovaleva
Actor type
Romantic actress
Popular Films
6.0
Pacanki
(2016)
3.8
Pod odnoy kryshey
(2022)
0.0
Vosem busin na tonkoy nitochke
(2017)
Filmography
3.8
Pod odnoy kryshey
Romantic,
2022, Russia
Vosem busin na tonkoy nitochke
Detective, Romantic,
2017, Russia
6
Pacanki
Reality-TV
2016, Russia
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