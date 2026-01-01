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Yuliya Kovaleva Yuliya Kovaleva
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Yuliya Kovaleva

Yuliya Kovaleva

Actor type
Romantic actress

Popular Films

Pacanki 6.0
Pacanki (2016)
Pod odnoy kryshey 3.8
Pod odnoy kryshey (2022)
Vosem busin na tonkoy nitochke 0.0
Vosem busin na tonkoy nitochke (2017)

Filmography

Pod odnoy kryshey 3.8
Pod odnoy kryshey
Romantic, 2022, Russia
Vosem busin na tonkoy nitochke
Vosem busin na tonkoy nitochke
Detective, Romantic, 2017, Russia
Pacanki 6
Pacanki
Reality-TV 2016, Russia
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