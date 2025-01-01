Menu
Awards and nominations of Adam Bessa

Adam Bessa
Cannes Film Festival 2022 Cannes Film Festival 2022
Un Certain Regard - Best Performance
Winner
