Kinoafisha Persons Luàna Bajrami Awards

Awards and nominations of Luàna Bajrami

Luàna Bajrami
Cannes Film Festival 2021 Cannes Film Festival 2021
Golden Camera
Nominee
 Queer Palm
Nominee
Venice Film Festival 2023 Venice Film Festival 2023
Audience Award - Armani Beauty (Orizzonti Extra)
Nominee
