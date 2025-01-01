Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Valdimar Jóhannsson
Awards
Awards and nominations of Valdimar Jóhannsson
Valdimar Jóhannsson
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Valdimar Jóhannsson
Cannes Film Festival 2021
Un Certain Regard - Prize of Originality
Winner
Un Certain Regard Award
Nominee
Golden Camera
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree