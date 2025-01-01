Aleksandr Tsypkin

Menu
Kinoafisha



Date of Birth
28 September 1975
Age
50 years old
Zodiac sign
Libra
Popular Films
9.1
Zhil. Byl. Dom.
(2025)
5.3
Evtanaziya
(2019)
5.3
Besprintsipnye v derevne
(2023)
Filmography
1
Besprincipnye v Pitere
Comedy
2025, Russia
Ministerstvo Vsego Horoshego
Sci-Fi, Comedy
2025, Russia
Tri sestry
Comedy
2025, Russia
9.1
Zhil. Byl. Dom.
Zhil. Byl. Dom.
Theatrical
2025, Russia
Pervyj nomer
Comedy, Drama
2024, Russia
Besprincypnye chteniya. Istorii pro mamu
Comedy
2024, Russia
5.3
Besprintsipnye v derevne
Besprintsipnye v derevne
Comedy
2023, Russia
Watch trailer
Kak ya stal rebenkom
Documentary
2023, Russia
Watch trailer
Chto delat' zhenshchine, esli...
Comedy
2022, Russia
#Neprovinciya
Documentary
2022, Russia
Shestnadcat +
Drama, Romantic, Music
2021, Russia
Besprincipnye
Comedy, Romantic
2020, Russia
(Ne)sluchayniye istorii
(Ne)sluchayniye istorii
Romantic, Comedy, Drama
2020, Russia
Watch trailer
4.7
Dark like the Night. Karenina-2019
Dark like the Night. Karenina-2019.
Drama, Short
2019, Russia
5.3
Evtanaziya
Evtanaziya
Drama, Short
2019, Russia
Anna K
Drama, Romantic
, Russia
