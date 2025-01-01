Aleksandr Tsypkin

Menu
Date of Birth
28 September 1975
Age
50 years old
Zodiac sign
Libra

Popular Films

Zhil. Byl. Dom. 9.1
Zhil. Byl. Dom. (2025)
Evtanaziya 5.3
Evtanaziya (2019)
Besprintsipnye v derevne 5.3
Besprintsipnye v derevne (2023)

Filmography

Genre
Year
Besprincipnye v Pitere
Besprincipnye v Pitere
Comedy 2025, Russia
Ministerstvo Vsego Horoshego
Ministerstvo Vsego Horoshego
Sci-Fi, Comedy 2025, Russia
Tri sestry
Tri sestry
Comedy 2025, Russia
Zhil. Byl. Dom. 9.1
Zhil. Byl. Dom. Zhil. Byl. Dom.
Theatrical 2025, Russia
Pervyj nomer
Pervyj nomer
Comedy, Drama 2024, Russia
Besprincypnye chteniya. Istorii pro mamu
Besprincypnye chteniya. Istorii pro mamu
Comedy 2024, Russia
Besprintsipnye v derevne 5.3
Besprintsipnye v derevne Besprintsipnye v derevne
Comedy 2023, Russia
Kak ya stal rebenkom
Kak ya stal rebenkom
Documentary 2023, Russia
Chto delat' zhenshchine, esli...
Chto delat' zhenshchine, esli...
Comedy 2022, Russia
#Neprovinciya
#Neprovinciya
Documentary 2022, Russia
Shestnadcat +
Shestnadcat +
Drama, Romantic, Music 2021, Russia
Besprincipnye
Besprincipnye
Comedy, Romantic 2020, Russia
(Ne)sluchayniye istorii
(Ne)sluchayniye istorii (Ne)sluchayniye istorii
Romantic, Comedy, Drama 2020, Russia
Dark like the Night. Karenina-2019 4.7
Dark like the Night. Karenina-2019 Dark like the Night. Karenina-2019.
Drama, Short 2019, Russia
Evtanaziya 5.3
Evtanaziya Evtanaziya
Drama, Short 2019, Russia
Anna K
Anna K
Drama, Romantic , Russia
